Milan | Furlani | «Il progetto Red Bird si basa sul successo sportivo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Le parole di Giorgio, ad del: «Stadio? San Siro 2 è abbandonato, ora puntiamo su San Donato» Giorgio, ad del, è intervenuto al Social Football Summit. Di seguito le sue parole. STADIO – «Preferisco non fare pronostici, fare progetti stadi in Italia non è facile. San Siro 2 è abbandonato, ora puntiamo su San Donato». RED– «Unsisul. Sono convinto che debba essere così, nel medio periodo gli interessi del tifoso e dell’azionista sono gli stessi. Ilcrea unfinanziario. E’ strano dirlo e ripeterlo. Ma le risorse che vengono create dal business vengono reinvestite nel prodotto calcio per ...