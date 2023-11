Milan-Fiorentina | Italiano sorride | tornano Kayode e Beltran

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Prosegue la preparazione diin vista del big match in programma sabato alle 20:45 a San Siro. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti importanti per il continuo del campionato. Se il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli avrà diversi indisponibili oltre ai già certi Giroud e Leao, per Misterle buone notizie arrivano da due calciatori, ovvero Michaele Lucas. L’attaccante argentino è pronto a candidarsi per una maglia da titolare contro i rossoneri ed è in ballottaggio con Nzola.si era fermato per un trauma contusivo all’emicostato sinistro, rimediato durante la sfida contro la Juventus. Nei Viola poi, appare ristabilito anche, sebbene le condizioni del terzino debbano essere valutate con molta prudenza. Il ...