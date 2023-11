Milan | 4 colpi per gennaio Il Club si muove

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Gerry Cardinale un anno dopo prepara i fuochi d’artificio. Un anno fa ilnon mosse un dito a, ora lavora per un mercato di rafforzamento proiettato allo scudetto. Saranno 4 idei rossoneri a, aello arriveranno 4 rinforzi in altrettante posizioni. Lo scrive questa mattina l’edizione in edicola della Gazzetta dello Sport.per i rossoneri potrebbe essere un mese di adattamenti ma, se sarà necessario, anche di sconvolgimenti. Due le priorità dela metà novembre: un difensore centrale che prenda il posto di Pierre Kalulu infortunato fino alla primavera e un centravanti, un affidabile vice Giroud. Le altre due necessità invece sono un terzino sinistro (Theo su quella fascia soffre un po’ di solitudine) e un centrocampista. ...

