Migranti | Scholz | Osserviamo con interesse protocollo tra Italia e Albania

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Agenzia Vista) Berlino, 22 novembre 2023 La Germania osserva "con" la questione relativa alsuitra. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olafdurante una conferenza stampa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del vertice intergovernativo in corso oggi a Berlino. "L'Unione europea si è occupata della questione. Qui è importante la vicinanza tra, divise solo dal mare. Dobbiamo trovare una strada per ridurre l'immigrazione illegale. Abbiamo bisogno di partenariati con i Paesi di origine e transito, e stiamo lavorando su questo piano. Collaboriamo strettamente in Europa, in uno spirito di amicizia", ha affermato il cancelliere tedesco. Fonte video: Chigi Fonte: ...