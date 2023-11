Migliori app controllo remoto PC per Android e iPhone

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Se vogliamo collegarci al nostro computer di casa anche quando siamo in giro, magari per eseguire un qualche programma, si può usare un'applicazione per il proprio telefono che permetta di accedervi in, tramite connessione internet. Le applicazioni per accedere dal telefonino o dal tablet al proprio PC (Windows o Mac), sono cresciute molto di recente, offrendo dei modi innovativi per spostare il mouse del computer muovendo il dito sullo schermo touchscreen dello smartphone. In questo articolo scopriremo insieme leapplicazioni didel PC, da installare direttamente sul nostro telefonoo sul nostro, oltre che sul PC (dove fungeranno da server di trasmissione). LEGGI ANCHE ->...