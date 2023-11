Microsoft punta sul Canada | mezzo miliardo in data center per l’IA

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) –ha annunciato un piano di investimento da 500 milioni di dollari per espandere la propria presenza in, migliorando l'infrastruttura cloud e di intelligenza artificiale (IA) nella regione e lanciando iniziative di formazione. L'investimento sarà focalizzato sulla provincia del Quebec, descritta dal Ministro canadese dell'Innovazione, della Scienza e dell'Industria, Francois Philippe Champagne,

I colossi del tech puntano più forte sulle startup di AI Dai 10 mld di Microsoft per OpenAi al chatbot di Amazon

Amazon, centinaia di licenziamenti nella divisione Alexa

Nel frattempo, però, Amazonsenza dubbio a sostituire almeno parte della forza lavoro con ...Armani FONTE Notizie Relazionate intelligenza artificiale Economia e Mercato Amazon Articolo...

Microsoft punta sulla cloud region italiana: in arrivo nuovi servizi per ... Industria Italiana

OpenAI, gli investitori vogliono fare causa al cda e Microsoft punta a modificare la governance. Salta la fusione con Anthropic Milano Finanza

Xbox Series X|S crollano in Europa: che succede alle console Microsoft nel Vecchio Continente

Gli ultimi dati pubblicato sull'andamento delle vendite hardware in Europa non dipingono un buon momento per Xbox sul fronte console.

Microsoft non resta a guardare | Tutti gli sconti per Xbox Series X e S nel Black Friday

Bene: grazie alle offerte che Microsoft ha messo in piedi per il Black Friday e il ... serie di offerte e scontistiche legate tanto ad alcuni dei suoi videogiochi di punta quanto all’hardware, con ...