Meteo | tirate fuori i cappotti | termometri in picchiata Freddo gelido e neve Manca poco…

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Arriva sull’Italia una nuova ondata di maltempo. I diversi impulsi freddi ed instabili dei prossimi giorni, porteranno, oltre a tanta pioggia e venti forti, anche nevicate sulle montagne, stavolta a quote piuttosto basse per il periodo. Vediamo dove e da quando è atteso il peggioramento.e maltempo al Centro Sud Mercoledì 22 novembre un vortice ciclonico darà il via ad una fase disu buona parte del Centro Sud.Attese forti precipitazioni: pioverà abbondantemente su Romagna, Marche, Umbria, Est Lazio, Abruzzo. Poi i fenomeni si estenderanno anche a Toscana, Lazio e Campania.in arrivo Non solo pioggia. Arriva la. Inizialmente cadrà copiosa solo oltre i 1.400-1.500 metri di quota, ma col passare delle ore, nella notte e nel corso di mercoledì 22, a causa ...