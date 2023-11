Meteo Roma del 22-11-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni addensamenti sull’emilia-gna orientale con piogge sparse e neve oltre 1200 metri al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o è densamente sullagna al centro tempo instabile al mattino con piogge sparse specie sul versante Adriatico con neve sui rilievi oltre 1300 1500 metri al pomeriggio migliora versante tirrenico invariata altrove in serata ancora fenomeni in Abruzzo con neve in Appennino oltre 1500 1600 metri asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi qualche addensamento sulle Marche al sud stabile mattino con piogge e acquazzoni sparsi che non vieni più sporadici sulla Sardegna al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo ...