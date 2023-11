Meteo Mercoledì | graduali rasserenamenti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Previsioni Italia Situazione. Secondo le previsioni, Ottobre e novembre sono stati dominati fino a questo momento da correnti atlantiche che hanno trasportato dei peggioramenti quanto meno al Centro Nord mentre correnti miti più secche hanno agito al Sud Questa situazione va radicalmente cambiando per via della costituzione di un anticiclone di blocco in Atlantico e che veicolerà sul Mediterraneo masse d’aria di diversa natura. Le previsioni mostrano infatti, dopo incertezze anche vistose degli ultimi giorni da parte dei modelli numerici, l’arrivo di aria fredda di recente origine artica che, dopo la Scandinavia, nell’ultima settimana di novembre faranno sprofondare nei rigori invernali diverse Nazioni dell’Europa. Ma l’aria fredda raggiungerà anche le nostre regioni, al seguito di fronti freddi che saranno maggiormente attivi sulle regioni adriatiche e al ...