Meteo a Roma | arriva Attila e porta freddo artico | temperature in picchiata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Plaid, piumoni e giacche a vento pronte per il weekend del 25 novembre. Acosì come nel Centro Italia crollano leil, per un assaggio di inverno che si è fatto attendere fino all’ultimo. Già da fine settimana farà così capolino la sciabolata artica del ciclone, che con un soffio gelato ci ricorderò di coprirci e rifugiarci al caldo, con termosifoni accesi e bevande calde per farci compagnia. Ciclone: dal weekenda ribasso Da sabato 25 novembre perciò occhio alle, perché si attesteranno al di sotto della media stagionale per almeno 10 giorni. Tra chi stringe i denti e chi li batte per il, è la prima volta che le ...