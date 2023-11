Messi-Ronaldo | smentita UFFICIALE | scoppia la polemica

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 novembre 2023) I tifosi amanti di due dei più grandi calciatori della storia non potranno assistere ad un’ultima loro sfida in campo. Nelle scorse ore si era molto parlato dell’annuncio di una sfida tra Inter Miami e l’Al Nassr, le due nuove squadre in cui giocano i campioni Lionele Cristiano. Sui social e tra gli addetti ai lavori questo incontro era stato nominato “Last Dance” in merito ad un ultimo match che vedrà opposti i due calciatori che hanno segnato maggiormente gli ultimi due decenni del calcio europeo e mondiale. Questo spettacolare evento era stato annunciato da Turki Al-Sheikh, ovvero il presidente della General Entertainment Authority in Arabia Saudita che in un comunicatoaveva scritto i dettagli di questa manifestazione. Queste le parole presenti nella nota: “Riyadh Season e Inter ...