Mercatino di Natale Fiumicino | la due giorni organizzata da “Il Cuore di Cristiano”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 novembre 2023)si prepara ad accogliere la quarta edizione deldi, un evento ricco di atmosfera festosa e solidarietà, organizzato dall’associazione ‘Ildionlus’. L’appuntamento è fissato per il 2 e 3 dicembre presso Il Salsedine in via della Scafa 143, dove visitatori di tutte le età potranno partecipare a due giornate piene di eventi speciali, il cui ricavato andrà a sostegno dell’oncologia pediatrica e della disabilità infantile.di: l’evento de “Ildi” L’associazione ‘Ildionlus’ è un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, impegnata a fornire assistenza e solidarietà sociale nel ...