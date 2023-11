Meningite da meningococco | cos’è | sintomi e come trattarla

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Guardandolo al microscopio, sembra un innocuo chicco di caffè. Ma tutto cambia quando si scoprono i tremendi danni sull’organismo legati al, a partire dalla, che colpisce soprattutto i bimbi più piccoli e gli adolescenti. Proprio i bambini piccoli sono 17 volte più a rischio di contrarre l’infezione rispetto al resto della popolazione, in Europa. Esistono diversi ceppi di questo germe, che si chiama Neisseria meningitidis e può albergare nella gola di moltissime persone, diventando però per qualcuno una minaccia per la vita. Ma attenzione: ilnon è l’unico batterio che può provocare infezione delle meningi. Anche lo pneumococco e l’Haemophilus influenzae, solo per citare i ceppi più spesso implicati nel quadro. Oltre ai batteri possono essere implicati virus e funghi. Conoscere questa patologia e ...