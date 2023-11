Meloni | Su patto stabilità fatti passi avanti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Agenzia Vista) Berlino, 22 novembre 2023 "Suldisi fanno deiingiorno dopo giorno in una trattativa che facile non è, la posizione italiana richiede non una politica di bilancio allegra che non stiamo facendo e non abbiamo fatto, noi abbiamo un problema di protezione degli investimenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa con il cancelliere federale della Germania, Olaf Scholz al termine della riunione virtuale dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G20. "Per noi è importante che le nuove regole della governance tengano conto degli sforzi che le nazioni stanno facendo per favorire le scelte strategiche - ha aggiunto - stiamo lavorando su una soluzione possibile da rispettare nei prossimi anni". Fonte video: Chigi Fonte: ...