Meloni da Scholz a Berlino | tutti i temi sul tavolo

Leggi su notizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il premierin giornata incontreràper il vertice intergovernativo italo-tedesco. Eccoche saranno sulin questo bilaterale. E’ attesa anelle prossime ore il premier. Il presidente del Consiglio, come riportato dall’Adnkronos, ha in programma un incontro con il cancelliereper il vertice intergovernativo italo-tedesco. Un passaggio importante per rafforzare il rapporto tra Roma e. Attesa per l’incontro tra– Notizie.com – © AnsaDiversi isulin questo bilaterale. Di certo i fari saranno puntati principalmente sul prossimo G20, passaggio fondamentale ...