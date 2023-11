McDonald’s | Brandolini Utilitalia | “Grande attenzione nella gestione del littering”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – "Collaboriamo conper quanto riguarda i rifiuti. McDonald ha un modello di ristorazione per cui produce moltodata anche la natura take away. L’usa e getta genera ilche ha percentuali minimali rispetto ai rifiuti complessivi ma ha effetti negativi sul decoro della città ma anche per l’ambiente per le microplastiche. Il primo elemento importante che facciamo insieme è quello di queste giornate per ripulire il più possibile gli scarti di chi ha consumato attorno ai ristoranti. Secondo elemento paradigmatico rispetto a quella che è l'economia circolare. Si è posto il tema di avere materiale sostenibile e riciclabile. E in questo senso ha attivato la filiera, per la produzione di materiali sostenibili e innovativi come la carta, al posto della plastica. E si è ...