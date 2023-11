Maxima d’Olanda | abito verde con qualche piega di troppo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’eleganza è una questione di dettagli. È il più piccolo particolare a fare la differenza tra un look qualsiasi e uno degno di nota. E, stavolta, è stato proprio un dettaglio a far scivolare la regina, una delle regine tra le più eleganti d’Europa. L’outfit era impeccabile, peccato però che la regina si sia dimenticata di utilizzare il ferro da stiro… L’errore di stile della reginaFonte: IPATroppe pieghe sull’della reginaLa regina, grande appassionata di arte e di musica classica, è madrina della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e della sua accademia. E, ligia al suo dovere, in occasione dell’apertura del nuovo anno del Simposio dedicato ai musicisti più giovani, la regina si è persino improvvisata ...