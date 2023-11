Max Biaggi | «Io | single per scelta Metà del mio cuore per Eleonora Pedron»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lo storico campione del Motomondiale racconta il felice rapporto con l’ex compagna, al suo fianco per dodici anni e madre dei suoi due figli: «Ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni»

