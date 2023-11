Matteo Berrettini | “Non c’è invidia per Sinner Ho pensato di smettere”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) C’era già a settembre a Bologna, non ha voluto lasciare la squadra neanche a Malaga.è uno degli uomini più importanti dell’Italia del tennis al maschile e ha voluto seguire i propri compagni anche in trasferta nella fase finale della Coppa Davis che domani vedrà impegnati gli azzurri contro l’Olanda. Il romano sarà in panchina a fare il tifo per la banda capitanata da Volandri come riportato da Eurosport: “Sono sono venuto qui per me e per la squadra per prendere energia positiva allenandomi con i ragazzi e divertendomi sugli spalti. Purtroppo non posso stare in campo, ma credo fortemente nel gruppo. Ho parlato con Filippo Volandri. Erano tutti molto contenti di avermi con loro e quindi ho preso l’aereo e sono venuto qui. La squadra la vedo bene. La vedo con la tensione giusta, la vedo pronta. Poi sappiamo bene ci possono sempre ...