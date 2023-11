Matt Rife | polemica per la battuta sulla violenza sulle donne | lui replica ma non si scusa

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il comico americanoha risposto alle critiche per unacontenuta nel suo nuovo speciale Natural Selection, disponibile su Netflix: l’attore ha utilizzato le storie del suo profilo Instagram per rispondere e ha dichiarato: “Se vi siete sentiti offesi da una mia, ecco il link alle mie scuse ufficiali”. Il link del post rimandava, però, a un sito web che vende caschi per disabili. Come riportato da Entertainment Weekly, una gag diin Natural Selection, che ha debuttato su Netflix la scorsa settimana, è stata ampiamente criticata per aver fatto lucedomestica. Lain questione riguardava ...

Difesa : Mattarella - 'esempi marinai solido riferimento per futuro'

'The Crown', tra recensioni fredde e polemiche. La serie perde il primato negli Usa e in Italia

... se si vanno ad analizzare i dati paese per paese due eccezioni saltano all'occhio: negli Stati Uniti The Crown è stata battuta dallo show dello stand up comedian, 28 anni esploso su ...

Matt Rife Ignites Backlash Over Domestic Violence Joke in Netflix Special and Mock ‘Apology’ That Links to Website for Special Needs Helmets Variety

Matt Rife's Joke About Domestic Violence Causes Controversy TIME

‘The Crown’, tra recensioni fredde e polemiche. La serie perde il primato negli Usa e in Italia

negli Stati Uniti The Crown è stata battuta dallo show dello stand up comedian Matt Rife, 28 anni esploso su TikTok dove ha 5milioni di follower e in Italia dove è stata battuta da Suburraeterna, la ...

The Crown domina le classifiche di Netflix: ecco la lista completa

The Crown sta dominando le classifiche di Netflix, e noi non avevamo dubbi. Sapevamo quanto il pubblico attendesse con ansia ...