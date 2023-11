Maschi che ce l' hanno fatta “Poi ho capito che il problema ero io e non lei”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) In Italia ci sono circa 50 centri di ascolto per uomini maltrattanti, le richieste di accesso sono aumentate in questi giorni. Un’operatrice di Roma: “Educare i ragazzi, punire i violenti, va bene. Ma a un certo punto dal carcere si esce e dobbiamo pensare a gestire le conseguenze. Perché questi uomini incontreranno altre donne”

"Non posso parlare perché sono maschio?" : caos a DiMartedì - Floris ferma tutto | Video

Emma Bonino : «È ora che i maschi scendano in piazza e si assumano le proprie responsabilità»

Emma Bonino : “È ora che i maschi scendano in piazza e si assumano le proprie responsabilità”

Gratteri - l’ennesimo maschio che dice che il maschilismo non esiste

Giomi (AgCom), 'occorre smantellare i ruoli di genere'

"Puntare il dito sul genere non significa certo mettere sotto processo i 'in quantoequivarrebbe a concepire la violenza come dato di natura e quindi immodificabile. Al contrario, ...

Roccella: Patriarcato esiste, sono i maschi che devono cambiare ... Fanpage.it

Looksmaxxers: chi sono i giovani maschi che sui social cercano risposte per migliorare la propria bellezza... la Repubblica

Dazn casa del calcio femminile, Brown “Aiutiamo a farlo crescere”

ROMA (ITALPRESS) – Aumentare la visibilità del calcio femminile, renderlo accessibile in tutto il mondo e diminuire il “coverage gap” rispetto alle competizioni maschili. Questi sono alcuni degli obie ...

Giomi (AgCom), 'occorre smantellare i ruoli di genere'

"Puntare il dito sul genere non significa certo mettere sotto processo i 'maschi in quanto maschi che equivarrebbe a concepire la violenza come dato di natura e quindi immodificabile. Al contrario, ...