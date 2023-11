Marta Lorenzo Rodriguez Unrwa Bene la tregua Noi non abbiamo contatti con Hamas | siamo sotto attacco politico

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Intervista alla direttrice dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi. “Prima della guerra avevamo 300mila bambini a scuola. Ora vi si rifugiano: non hanno scuola, né casa. I libri di testo sono del paese ospitante, come facciamo ovunque"