Maria Callas | chi ha ereditato il suo immenso patrimonio

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Parigi, 16 settembre 1977.è morta sola, dopo una carriera brillante, vinta da quei demoni che non le hanno lasciato scampo. Ma chi hail suo? Sul caso ci sono state liti e polemiche, scatenate dalla sua famiglia e da quella del marito Giovanni Battista Meneghini, che ai tempi era stato designato come unico erede. L’eredità della soprano sarebbe finita in mani insospettabili e a causa del testamento lasciato proprio da Titta, scomparso 4 anni dopo di lei. Chi è l’erede diriposa nel cimitero di Père Lachaise ormai da 4 anni. Siamo nel gennaio del 1981, precisamente il 21, quando il suo primo marito Giovanni Battista Meneghini muore d’infarto. E viene a mancare ...