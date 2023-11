Manovra | Schlein | ' è senza futuro | alla coperta corta loro hanno dato fuoco'

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Lamanca completamente di un piano industriale per il Paese. Il governo è rimasto inerte sul caro vita e sulla politica dei redditi. Fanno cassa sui poveri, sulle persone con disabilità e sulle pensioni". Lo ha detto Elly, presentando la controdel PdDirezione dem. "E' unadi corto respiro, che taglia servizi e pensioni e tradisce le stesse proposte elettorali. Riescono a 'coprire' tutte le generazioni, colpiscono madri e padri, nonne e nonni, figli e figlie", ha aggiunto la segretaria del Pd sottolineando: "Una, che non ha una visione per il Paese. Laeragli...

Manovra, il gesto della Lega: ritirati i tre emendamenti

Gli emendamenti allariguardavano il contributo dei lavoratori transfrontalieri al Servizio ... Terremoto a sinistra, sondaggio impietoso per. Fdi primo partito Con gli ordini del giorno ...

Mille emendamenti posson bastare Il M5s “compete” con Schlein sulla manovra Il Foglio

Ultimo'ora: Manovra: Schlein, 'è senza futuro, alla coperta corta loro ... La Svolta

Schlein, ho sentito Meloni, serve educazione nelle scuole

"La violenza di genere è strutturale, non basta la repressione - domani sarà approvata una legge se non si fa la prevenzione - se non rendiamo obbligatoria l'educazione al rispetto. (ANSA) ...

Femminicidi e prevenzione, Schlein chiama Meloni: "Collaboriamo a una legge sull'educazione affettiva nelle scuole"

"La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiamato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla ...