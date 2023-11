Manovra | è lite sugli emendamenti presentati dalla Lega | la decisione di Salvini

Leggi su notizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Prime tensioni nella maggioranza dopo glialla. Il premier chiama, che prende unaforte. E’ scontro tra lae il resto della maggioranza dopo lada parte del Carroccio di presentare alcunialla. Il partito di via Bellerio si è giustificato parlando di “misure a costo zero”, ma gli altri partiti della coalizione hanno mantenuto il punto non cedendo di un millimetro su un accordo trovato in precedenza. L’intervento didopo lo strappo della– Notizie.com – © AnsaIn particolare, come ricordato dal Corriere della Sera, era stato proprioa ...