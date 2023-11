Manovra 2024 | verso ritiro tre emendamenti Lega | rumors su telefonata Meloni-Salvini

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Tredellaalla legge di bilancio, nonostante le assicurazioni di unablindata, senza proposte di modifica da parte dei partiti di maggioranza. In Transatlantico alla Camera nella giornata di martedì ambienti di Fratelli d’Italia non escludevano iniziative di “cavalli pazzi”, vale a dire di singoli parlamentari: “Ma l’accordo dovrebbe reggere”, la convinzione. In serata tredel Carroccio hanno scombinato i piani, tanto che in ambienti parlamentari rimbalzanodi unachiarificatrice tra la presidente del Consiglio Giorgiae il suo vice, nonché leader della, Matteo. Nelle prossime ore, stando alle stesse fonti interpellate ...