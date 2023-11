Manovra 2024 | tre emendamenti dalla Lega in violazione del patto di maggioranza di non presentarli | oltre 2 600 dalle opposizioni

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nonostante ildi, laha presentato trealla legge di bilancio. Una mossa che ha sorpreso e non poco Giorgia Meloni, che, stando a quanto filtra, avrebbe chiamato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, per una chiamata chiarificatrice. Intanto, sono circa 2650 in