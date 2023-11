Mangiare bene è uno dei principali segreti per vivere più a lungo e felici Ma da cosa partire? E quali sono le regole che tutti dovrebbero rispettare nel quotidiano? Ce lo spiega Franco Berrino | tornato in questi giorni in libreria con un nuovo saggio

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Chesia uno deipere mantenersi in salute è un concetto che abbiamo ormai appreso un po’. Almeno a livello teorico. Nella pratica però, ovvero nella vita di, la faccenda spesso si complica e si finisce per fare scelte alimentari decisamente poco salutari, dettate in parte dai ritmi frenetici, in parte, forse, anche da un po’ di pigrizia. ...