Maldini | «Potevo giocare il mondiale del 2006 Non farò il tecnico»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Questa sera Paoloè tornato a parlare dopo l’addio al Milan. L’ex leggenda dei rossoneri è stato ospite a teatro di Giacomo Poretti, il PoretCast.ha lasciato alcune interessanti dichiarazioni nella sua intervista al Teatro Oscar di Milano. L’ex difensore ha iniziato la sua intervista dall’appartenenza per un club: «Cosa vuol dire essere bandiera? Per un giocatore è sempre più difficile restare tutta la carriera in una squadra. Ho iniziato nell’84/85 in Serie A, allora non era così comune andare all’estero o cambiare squadra, c’erano meccanismi diversi. Io ho avuto la fortuna di trovare un presidente e una squadra che mi hanno permesso di restare nella stessa squadra. L’essere amato da tutti deriva anche dal fatto che ho fatto 4 Mondiali e ho rappresentato l’Italia». In relazione agli inizi,ha risposto così: ...

Capita di dover lavorare solo per il tuo compagno perché per lui non è una buona giornata. Non sempre i ragazzi hanno coscienza del potere che hanno sui tifosi". Su Sacchi e Guardiola: "Sacchi, non ...