Maestro | Bradley Cooper risponde alla polemica sul naso finto | “Era necessario”

(Di mercoledì 22 novembre 2023), regista e protagonista di, ha rispostosulche ha usato per interpretare Leonard Bernstein nel film. Parlando con CBS Mornings,ha detto la sua sul dibattito nato online, specificando che inizialmente aveva pensato di non usare la protesi, ma di essersi poi reso conto che era necessaria per dare agli spettatori un ritratto fedele del leggendario direttore d’orchestra, decisione approvata anche dagli stessi figli di Bernstein. “Ho pensato: “Forse non c’è bisogno di farlo“”, ha detto. “Ma è tutta una questione di equilibrio e, sapete, le mie labbra non sono affatto come quelle di Lenny e il mio mento. E così abbiamo avuto questo, e non sembrava giusto senza la protesi“. ...

La preoccupazione più grande perè stata rendere credibile la scena in cui il, nel 1976, dirige la "London Symphony Orchestra" nella Cattedrale di Ely. 'Ero terribilmente preoccupato ...

Bradley Cooper appeared on Tuesday’s (November 21st) episode of CBS Mornings and addressed the backlash he’s received for wearing a prosthetic nose in Maestro. Cooper portrays conductor Leonard ...

Bradley Cooper directed and stars as 20th century conductor and composer Leonard Bernstein. Cooper filmed “Maestro” at actual locations from Bernstein's life, including Tanglewood in Lenox.