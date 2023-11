Maestro | Bradley Cooper | Ho provato a fare a meno del naso finto | ma senza non sembravo Bernstein

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo le critiche sul trucco del protagonista, il regista e attore ha parlato per la prima volta della scelta di usare unper ritrarre il compositore. Dopo la pioggia di polemiche relative al trucco usato in, il film biografico sul compositore Leonarddiretto e interpretato da, quest'ultimo ha commentato la vicenda per la prima volta. Durante un'intervista concessa a CBS Mornings,ha spiegato che in un primo momento aveva tentato di interpretare il famoso compositore Leonardla protesi, ma alla fine ha deciso che "dovevamo usarla e basta". "Niente mi coglie alla sprovvista", ha dichiaratoquando gli è stato chiesto delle polemiche iniziali per il ...

Maestro : Bradley Cooper ha impiegato sei anni per imparare a dirigere un'orchestra per sei minuti

L'ossessione per i dettagli di Bradley Cooper per realizzare "Maestro" : 6 anni di studio per girare 6 minuti del film : ecco quali

Bradley Cooper ha studiato 6 anni per realizzare una scena da 6 minuti!

La preoccupazione più grande perè stata rendere credibile la scena in cui il, nel 1976, dirige la "London Symphony Orchestra" nella Cattedrale di Ely. 'Ero terribilmente preoccupato ...

Maestro, Bradley Cooper: "Ho provato a fare a meno del naso finto ... Movieplayer

Bradley Cooper: 6 anni di studio per 6 minuti in Maestro AMICA - La rivista moda donna

'Maestro' chronicles the brilliant Bernstein — and his disorderly conduct

Actors Bradley Cooper and Carey Mulligan give warm, deeply sympathetic performances as wide-ranging musician Leonard Bernstein and his wife, Felicia Montealegre Cohn, in a biopic directed by Cooper.

Maestro’s Prosthetic Nose Justified By Bradley Cooper After Jewish Stereotyping Accusations

Academy Award winner Bradley Cooper explains the decision behind Maestro's prosthetic nose, adding that it was a matter of finding balance.