“Ma mica scherzate” Uomini e Donne | ritorno col botto | Maria De Filippi non ha avuto dubbi

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il blog di Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e di televisione, dopo la news sulla “fortissima lite” tra Ida Platano e la storica rivale Roberta Di Padua, ha aggiunto una nuova succulenta novità in arrivo su. Si tratta in realtà di un volto già conosciuto, che sembra farà, con sorpresa, nello studio.Dee la redazione dinon potevano aspettarsi un risvolto migliore, visto che questo possibilefarà letteralmente impazzire buona parte dei telespettatori di Canale 5. Non solo darà a loro la possibilità di sfornare altre scatenate dinamiche. Il corteggiatore giusto al momento giusto.col...