Ma chi glielo fa fare? | Elly Schlein affondata anche dalla sorella A cena

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) È stata coniato un nuovo aggettivo per definire quel che è cambiato nel Pd dopo la manifestazione di piazza del Popolo. Si parla di movimento "ttico", quel gran dadella segretaria che tra trucco, parrucco, armocromia e comunicazione meno criptica, imperversa in tv e sui social convinta dal suo cerchio magico (soprattutto i vecchi dem) che la polarizzazione con Giorgia Meloni non solo sia possibile, ma scontata. Una sovraesposizione, fa notare Simone Canettieri sul Foglio, che non è sfuggita allamaggiore, Susanna. "Ma chifarà?", si sfoga durante unadedicata alla cucina italiana nel mondo organizzata in ambasciata. "Ultimamente poi è sempre in giro. E di sicuro noi non la vediamo più. Anzi, per fortuna che abbiamo ...