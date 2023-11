“Ma che avete fatto?” Beatrice e Garibaldi | svolta al Grande Fratello Ma con reazioni diverse

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Si dice cheLuzzi uscirà presto dal. Non certo per volere del pubblico, visto che è amatissima e quasi sempre la preferita della Casa: è stata lei a lasciarlo intendere. Il contratto dei concorrenti dovrebbe scadere a dicembre ma stando alle voci la nuova data della finale coinciderebbe con il mese di marzo o aprile 2024. Dunque così come avvenuto negli anni precedenti, allo scadere del loro contratto, gli inquilini potranno decidere se proseguire il percorso oppure lasciare il reality. L’attrice, parlando con l’amica Fiordaliso in giardino, ha affrontato l’argomento nelle scorse e ore e quando la cantante le chiede se rimarrebbe al GF per altri 3 mesi, Bea ha una reazione di stupore. “No. Ma poi hanno detto che non lo avrebbero mai allungato come lo scorso anno“. Secondo loro, quindi il reality finirà ...