M5s presenta contromanovra | Conte | “Meloni fermi i tagli alla sanità Emendamenti comuni con opposizioni | ma Iv e Azione si sono sfilati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Non possiamo chiedere ai cittadini di stringere la cinghia se la coperta non è corta e viene usata per tenere al calduccio le banche. Due miliardistati presi dalle tasche dei cittadini”. Il presidente M5s Giuseppeha accusato il governodi “essere preda delle lobby della, dell’industria bellica, delle grandi banche, dei padroncini che non vogliono pagare gli stipendi giusti” nel corso di una conferenza stampa in Senato perre laM5s. Ovvero, una serie di proposte alternative, tra queste anche alcuniinsieme ad altre forze di opposizione, Pd e Alleanza Verdi Sinistra, sul tema della. “Non è accettabile che quelli che erano gli eroi della pandemia oggi siano ...