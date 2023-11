M O | Borrell | indignarsi per Gaza non è essere antisemiti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Strasburgo, 22 nov. (askanews) – Non sostituire l’emotività alla ragione, tornare al rispetto della legge internazionale umanitaria, che oggi Israele sta violando acome l’aveva violata Hamas con gli attacchi terroristici del 7 ottobre, denunciare i bombardamenti dei civili nella Striscia senza per questo doveraccusati dismo, consentire e garantire l’accesso della popolazione agli aiuti umanitari; e prepararsi al ‘giorno dopo’, quando l’Europa dovràall’appuntamento con la storia per riproporre con forza la soluzione dei due Stati, unica garanzia di sicurezza per Israele. E’ quanto ha detto, in esterema sintesi, l’Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep, oggi a Strasburgo, durante il dibattito della plenaria del Parlamento europeo sul conflitto ...