M O | approvato accordo su ostaggi | 4 giorni di cessate il fuoco

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. (askanews) – I media israeliani riferiscono che il gabinetto israeliano ha votato per approvare l’sugli, che, riferisce Haaretz, “comporterebbe lo scambio didetenuti dall’organizzazione per i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane .” Citando un alto funzionario israeliano, Haaretz riferisce che “il piano prevede che Hamas rilasci 30 bambini rapiti, otto madri e altre 12 donne durante unildi cinque”. La fonte riferisce ad Haaretz che “tutti i rami dei servizi di sicurezza israeliani – l’IDF, lo Shin Bet e il Mossad – sostengono l’pianificato. Il funzionario ha precisato che l’riguarda solo gli israeliani ancora in vita, aggiungendo che Hamas potrebbe rilasciare ...