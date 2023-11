Lukaku | parla il padre | “Al posto di Romelu sarei andato in Arabia Fischi con l’Inter? Ho spento la tv”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ildi, il 56enne Roger, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano belga La Derniere Heurendo della nuova avventura del figlio in Italia con la maglia della Roma. Una decisione che non convince fino in fondosenior: “AldiinSaudita, avrei pensato più a me stesso – afferma – Avrebbe guadagnato qualcosa come 45 milioni a stagione per tre stagioni, quando hai 30 anni e due figli devi pensare a tutto. Avrebbe dovutore con Tedesco per mantenere ilin nazionale, come ha fatto Ronaldo con il Portogallo. Ma lui è voluto rimanere in Europa e io rimango il suo primo tifoso. La Roma è comunque una scelta ...