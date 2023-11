Lukaku | il padre | «Triste per i fischi a San Siro Ho spento la TV»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Romeluha avuto un’accoglienza da brividi a San. Soloper lui, ilRoger èper questo e lo confessa al quotidiano belga La Derniere Heure. ACCOGLIENZA – Romeluè tornato a Milano e ha perso con la sua Roma contro l’Inter non toccando nemmeno una palla e giocando una partita sotto iincessanti dei tifosi nerazzurri. IlRoger ne ha parlato: «Lavorare con gli avvocati va bene per chi pensa solo a riempire le proprie tasche, non agli interessi del giocatore. Ho sentito come se ifossero per me a San. Mi rattrista vedere come è stato trattato in Italia. Ha i suoi limiti. Lo stress può causare danni fisici. Quando vedi quello che ha fatto per l’Inter. Ho ...