Luciano Spalletti | convivere con la paura | tutta la verità sul Ct

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Questa Italia non è perfetta ma, a differenza di quella precedente, ne è consapevole. In alcune situazioni si fa trovare disordinata, tende ad allungarsi e allargarsi, tra gli uomini ci sono spazi ampi in cui gli avversari riescono a inserirsi, e manca un uomo capace di riempire l'area su tutti quei deliziosi cross radenti. Ci sono anche tante cose buone a livello tattico- la capacità di strappare di Chiesa, gli inserimenti di Frattesi, gli interscambi tra Barella e Dimarco, la cura negli uno contro uno difensivi di Di Lorenzo - ma le migliori qualità di questa Italia, per ora, sono mentali. E meno male: la tattica, sia individuale sia collettiva, si allena, si migliora, basta averne tempo, mentre la mentalità è più difficile da plasmare.ci è già riuscito. In pochi mesi ha trasferito un modo di approcciare e interpretare le partite complesse diverso rispetto ...