(Di mercoledì 22 novembre 2023), 22 novembre 2023 – Il Lazio può festeggiare quattro volte nelle ultime estrazioni dele 10edi martedì 21 novembre. Acittà la seconda vincita più alta delcon 22.500sulla ruota di Roma, preso ungrazie ai numeri 2, 6 e 47 e una giocata di 5. Sempre al, Roma città firma una doppietta con due vincite da 10.000e 9.750. Come riporta l’agenzia Agimeg, la prima grazie a un ambo sulla ruota nazionale, numeri fortunati 11 e 27. La seconda grazie a unsulla ruota di Roma con i numeri 2, 6 e 47. Al 10einvece, ancora Roma città protagonista con una vincita da 6.500frutto di tre ...

Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi mercoledì 22 Novembre 2023: i numeri vincenti

...Day 22 Novembre 2023 Come si gioca al Million Day Million Day è il gioco quotidiano deled è ... tutto pronto per 'Help Hope': laDiocesana dei Giovani 22 Novembre Attualità Imballaggi, l'...

Lotto, festa grande a Latina: centrato un terno da oltre 22mila euro Il Faro online

Lotto e 10eLotto, festa a Napoli e Pozzuoli: vinti oltre 80mila euro Internapoli

La Dea bendata fa tappa a Pioltello: vinti 50mila euro con l'opzione Lotto Più

Deve aver avuto un bel colpo il fortunato giocatore che ieri, martedì 21 novembre 2023, ha centrato la combinazione giusta aggiudicandosi 50mila euro al Lotto e spendendone meno di cinque. Qualcuno a ...

Grossa vincita a 10 e lotto: la fortuna bacia la provincia di Napoli

Festa a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nel concorso del 10eLotto di martedì 21 novembre. Nella località campana, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro con un “9 Oro” in un'estrazione frequente ...