Lollobrigida ferma Frecciarossa per arrivare in tempo a Caivano | scoppia la bufera dall’opposizione

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Non si era mai vista una scena del genere, eppure, il ministro dell’Agricoltura Francescosi è reso protagonista di un ‘quasi film d’azione’. Con un ritardo del treno di oltre 110 minuti, l’Istituzione ha chiesto di poter scendere dalalla stazione di Roma Ciampino perinad un evento a, L'articolo proviene da Il Difforme.

Frecciarossa in ritardo : il ministro Lollobrigida lo fa fermare e scende a Ciampino. Scoppia la polemica

Lollobrigida fa fermare il Frecciarossa per scendere : bufera sul ministro (VIDEO)

Caso Lollobrigida - Trenitalia prova a metterci una toppa : 'La fermata non ha causato ritardi...'

Lollobrigida - treno per Napoli in ritardo - lui lo fa fermare a Ciampino per scendere - bufera sul Ministro : "Tappe ad personam". Renzi e M5s : "Si dimetta"

Polemica su Lollobrigida : “Treno in ritardo - Frecciarossa si ferma per far scendere il ministro”. Schlein : arrogante. Renzi e M5S : si dimetta

Treno Lollobrigida, il ministro lo fa fermare a Ciampino. Fratoianni (Si): irrispettoso verso lavoratori e studenti pendolari

Sono in molti a pensare alle condizioni dei pendolari: 'Quello fatto daè un insulto a ... 'Un ministro cheun treno per scendere dove gli serve meglio, in un paese democratico ...

Lollobrigida ferma il Frecciarossa, opposizioni all'attacco: si dimetta Avvenire

Lollobrigida ferma il treno in ritardo: la risposta di Trenitalia La7

Lollobrigida, fermata straordinaria fruibile per tutti

Lo spiega in una nota il ministro Francesco Lollobrigida, sottolineando che, come dichiarato dall'azienda, "la fermata di Ciampino non ha comportato alcun disservizio aggiuntivo o costi di nessun ...

Lollobrigida replica alle accuse: “Fermata straordinaria del Frecciarossa Potevano usarla tutti”

ROMA – Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida fa chiarezza sulla fermata straordinaria di un treno Frecciarossa sui cui viaggiata, effettuata ieri su sua richiesta. “Anche oggi ho passato ...