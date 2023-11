Lollobrigida fa fermare il Frecciarossa solo per lui | scoppia il caso

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una nuova polemica ha visto protagonista il ministro, impegnato in un difficoltoso viaggio in treno. Dinanzi al disagio provocato da un considerevole ritardo accumulato nella giornata di lunedì, a differenza degli altri passeggeri ha avuto la possibilità di richiedere una fermata extra. Il9519 ha così interrotto la propria corsa, in maniera non prevista, consentendo al ministro e ai suoi di scendere a Ciampino. Il treno della discordia A riportare la notizia è stato Il Fatto Quotidiano, che ha spiegato nel dettaglio gli eventi. Il ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare era salito sulintorno alle ore 12, presso la stazione Termini. In breve tempo, però, si è accumulato un notevole ritardo, considerando un guasto sulla linea tra Roma Salone e Labico. È stato così necessario un ...