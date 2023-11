Lollobrigida e la fermata ad personam | bufera sul ministro dopo lo scoop del Fatto Conte | “Segnale devastante” Renzi | “Dimissioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Èsuldell’Agricoltura Francescolodelsulla sua “ad“: lunedì, nel bel mezzo del caos sulla rete ferroviaria dovuto un guasto sulla tratta Roma-Napoli, ilha ottenuto di far sostare il Frecciarossa su cui viaggiava (con 111 minuti di ritardo) a una stazione non prevista, quella di Ciampino, dove è sceso insieme al suo entourage per recarsi in auto blu a Caivano (Napoli) dov’era atteso a un’inaugurazione. “Undella politica ai cittadini, in un momento di tagli e di manovre lacrime e sangue. Un autorevole esponente del governo utilizza un mezzo di trasporto che non è al personale servizio del ...