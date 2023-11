Lollobrigida e il treno | opposizioni chiedono informativa di Salvini alla Camera

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – E’ bufera su Francescodopo una ricostruzione del Fatto Quotidiano che accusa il ministro dell’Agricoltura di aver fatto fermare nella giornata di ieri unFrecciarossa diretto a Napoli e in forte ritardo per un guasto sulla tratta, per poi scendere ad una fermata ‘straordinaria’ nei pressi di Roma, a Ciampino, e continuare così il viaggio in auto verso l’inaugurazione del parco di Caivano dove era atteso. Una ricostruzione che ha catturato l’attenzione dellee scatenato accuse e critiche nei confronti del ministro. Da Italia Viva al Pd al M5S, si va all’attacco: “Dimissioni”, “Treni italiani come auto blu”, “Ministro della sovranità ferroviaria”, “Devastante”. Ma Fratelli d’Italia si schiera in difesa del titolare dell’Agricoltura: “Contro di lui sciacalli, nessun disagio ai ...

Lollobrigida e il treno - il ministro risponde : “Fermata straordinaria? Per tutti - non solo per me”

Lollobrigida: "Fermata treno era disponibile per tutti"

... come da annuncio diffuso sul, e non solo per me come qualcuno ha riportato". A precisarlo, in una nota, è il Ministro dell'Agricoltura, Francesco. Come Trenitalia ha già fatto ...

Lollobrigida: "Fermata treno era disponibile per tutti"

"Non ha comportato alcun disservizio aggiuntivo o costi di nessun genere, neppure alcun rischio o ulteriore ritardo per nessuno".