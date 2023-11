(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Dopo la bufera sul caso dele dellaper farlo scendere a Ciampino, ilFrancescointerviene attraverso un comunicato per spiegare le ragioni dell’episodio avvenuto ieri. La, assicura il titolare del dicastero dell’Agricoltura, era “disponibile alla discesa di, come da annuncio diffuso sul, e nonper me come qualcuno ha riportato”. “Anche oggi ho passato la giornata con studenti degli agrari a parlare del loro futuro, con i loro docenti capaci di trasmettere passione e amore per il territorio. Ieri a Caivano nell’istituto Morani ho incontrato molti di loro, che grazie alla scuola riscattano un territorio divenuto famoso per l’assenza dello Stato ...

Lollobrigida e il treno - il ministro risponde : “Fermata straordinaria? Per tutti - non solo per me”

Lollobrigida: "Fermata treno era disponibile per tutti"

"Non ha comportato alcun disservizio aggiuntivo o costi di nessun genere, neppure alcun rischio o ulteriore ritardo per nessuno".