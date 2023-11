Locatelli | giorno decisivo per la Juventus in vista dell’Inter – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Quest’oggi comincia il countdown alla partita trae Inter. Torneranno i nazionali dai ritiri, alla Continassa saràper Manuelsecondo Sky Sport. ASSENZA – Manuelè in dubbio per la partita trae Inter. Oggi alla Continassa torneranno i giocatori dai ritiri con le Nazionali, Massimiliano Allegri avrà qualche informazione in più sulla condizione dei suoi. Questo è ilper capire se il centrocampista italiano sarà presente al derby d’Italia della prossima domenica. Coperta corta nel reparto, anche Weston McKennie è tornato prima dalla nazionale per un infortunio e Fabio Miretti. Previsto infine il ritorno anche dei serbi, Dusan Vlahovic e Filip Kostic, e degli altri che hanno giocato ...