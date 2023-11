LIVE Italia-Turchia 8-4 | Europei curling 2023 in DIRETTA | due punti turchi nel sesto end

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIFEMMINILE DALLE 15.00 LADI-FINLANDIA DIDALLE 20.00 11:44 Doppia bocciata decisa di Arman ad eliminare le due guardie avversarie. 11:43 Settimo end in corso.che piazza due guardie, ma in casa per ora ci sono dueazzurri.che è peraltro di mano. 11:38 Bravissimo in questo caso lo skip turco, capace di bocciare ben tre stonene ed ottenere dueper la propria squadra.8-4 dopo sei end. 11:36 Errore da matita ...