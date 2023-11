LIVE Italia-Svezia | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | azzurre già in semifinale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per la quinta giornata deglidi. Ad Aberdeen (Scozia) l’sta facendo sognare e sia al maschile, che al, si è qualificata alle semifinali con due giornate di anticipo! Le, dopo una partenza falsa contro la Germania, hanno infilato un filotto di 6 successi consecutivi, ultimi due ieri ai danni di Repubblica Ceca e Norvegia, e quindi sono matematicamente sicure di un posto in semifinale. Constantini e compagne occupano infatti al momento la seconda posizione in classifica, ...