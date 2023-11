LIVE Italia-Svezia | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | azzurre già in semifinale | sfida per il secondo posto!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:38 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la quinta giornata deglidi. LADI-TURCHIA DIDALLE 10.00 LADI-FINLANDIA DIDALLE 20.00 Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per la quinta giornata deglidi...